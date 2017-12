Regjeringen vil fjerne behovsprøving i taxibransjen

Samferdselsdepartementet varsler at de nå setter i gang et arbeid for å endre på drosjereguleringene. Dette kommer som en reaksjon på en uttalelse fra EFTAs overvåkingsorgan i februar, hvor dagens regelverk ble beskyldt for å være i strid med EØS-avtalen.

ESA har spesielt reagert på behovsprøvingen, som går ut på at fylkeskommunene bestemmer antallet drosjeløyver ut fra behovet i området. I tillegg har ESA reagert på plikten for løyvehavere om å være tilknyttet en sentral og kriteriene for å få tildelt drosjeløyve.

– Vi legger opp til å fjerne ordningen med behovsprøving, som i dag kunstig begrenser antall aktører i drosjemarkedet. Det er viktig for regjeringen med et velfungerende drosjetilbud i både by og distrikt. Vi ønsker å legge til rette for at lokale myndigheter kan sikre et tilfredsstillende drosjetilbud, der markedet selv ikke leverer et godt nok tilbud, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Han mener at en mulig løsning i framtiden kan være at fylkeskommunene kan kjøpe nødvendig drosjeberedskap eller tildele eneretter til enkelte aktører.

– Vi må både ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til ryddige arbeidsforhold for drosjesjåførene. Nå igangsettes et viktig arbeid for å endre på regelverket i sektoren, sier samferdselsministeren.