Ser fram til nye oppgaver til regionene

1 Sterkere kommuneøkonomi og mer rettferdig fordeling av utgifter og inntekter.

2 Det kan hende flere kommuner begynner å diskutere sammenslåing. SV står bak Stortingets vedtak om at sammenslåinger skal være frivillige og at inntektssystemet ikke skal straffe eller belønne kommunesammenslåinger. Så nå får vi se om Sanner mener noe med at « omkampenes tid er forbi», som han sier, og at han lojalt følger Stortingets vedtak.