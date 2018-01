Blågrønt løfte om eldreombud

Ombudet skal ha fokus på eldre, pasienter og brukere av helsetjenester, og det er første gang et slikt nasjonalt ombud opprettes, ifølge Fremskrittspartiet, som lenge har ivret for dette.

Målet er at eldreombudet skal bidra til å styrke kvaliteten i eldreomsorgen. Frps eldrepolitiske talsmann Bård Hoksrud ønsker at ombudet skal legge vekt på ensomhet og vold mot eldre, og han mener ombudet må bidra til å sikre at eldre i kommunene får de tjenestene de har krav på.

– Jeg vet at mange pårørende dessverre har opplevd å kjempe for å gi sine nærmeste en god alderdom. Dette er en kamp de ikke skal måtte kjempe alene. Det er derfor viktig å ha et ombud som skal tale de eldres sak, sier Hoksrud.

I plattformen heter det at regjeringen vil «etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Ombudet skal lokaliseres til et av de eksisterende pasient- og brukerombudene».

De tre partiene ble sist helg enige om plattformen, som danner grunnlaget for den nye regjeringen.

SV jubler over nyheten og lover å bidra til at forslaget får flertall i Stortinget. Samtidig stiller partiet et klart krav til regjeringen om å sette av penger for å sikre at eldre får bo på enerom.

– Vi er for eldreombud og vil sikre flertall for det. Men da må de faktisk også bedre livene til de eldre, sier partiets eldrepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson til NTB.

– Vi krever at vi sikrer alle eldre som skal bo på sykehjem over tid, rett til å bo på enerom og ha et privatliv, legger han til.

(©NTB)