Frykter økt fastlegeflukt

Det er særlig de nye kompetansekravene til legevaktene, som møter motstand i høringen, som ble avsluttet 8. januar.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å skjerpe kompetansekravene til legevaktene, slik at den til enhver tid skal ha minst en lege med spesialisering i allmennmedisin. Hvis legen på vakt ikke oppfyller dette kravet, må denne ha en bakvakt med slik kompetanse. Bakvakten må kunne rykke ut ved behov. Det er ikke lenger nok å være tilgjengelig for å gi råd over telefon.