- Må gjøre seg attraktive for fastleger

Den nye trepartiregjeringen vil “forbedre og modernisere fastlegeordningen, for å bedre rekruttering med sikte på god legedekning i hele landet”, heter det i den politiske plattformen til den nye Høyre, Frp og Venstre-regjeingen.

Men Høie varsler ingen umiddelbare tiltak for å avhjelpe fastlegemangelen i distriktene, slik blant annet Hammerfest kommune etterlyser. Fem av 13 fastlegehjemler i byen står ledige, til tross for at kommunen har gjort mye for å tiltrekke seg leger, blant annet ved å tilby dem fast ansettelse i kommunen.