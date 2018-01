– Svært kritikkverdig å snoke på egne ansatte

Spørsmålet om hvilke reaksjoner som er riktige mot ledere som har brutt personvernet og taushetsplikten, er aktualisert ved avdekkingen av at Nav-ledere i Aust-Agder har gjort uberettigete oppslag i flere av Navs dataprogrammer.

De statsansatte blant disse har fått ulike former for ordensstraff; advarsel og degradering som innebærer at de blir fratatt lederansvar og satt ned i lønn. I én sak vurderer Nav politianmeldelse, mens Lillesand kommune fortsatt behandler spørsmålet om reaksjon mot en kommunalt ansatt leder.