Skal lokke turister med lokalt produsert mat

BERLIN

25 sultne trønderordførere, et par håndfuller fylkespolitikere og byråkrater og en knivsodd deltakere fra Fylkesmannen i Trøndelag stiller seg spørsmålet i Berlin denne uka, i forbindelse med ett av verdens største mat-, landbruks- og reiselivsmesser, Grüne Woche. I tillegg til å tenke langt om hvilke muligheter det nye fylket har for å bli store på mat kombinert med turisme, heier de her fram sine 54 matprodusenter som stiller på messa.