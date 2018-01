Varaordføreren viet ordføreren i Namsos

Fra 1. januar er det kommunene som står for vigslene, og i Namsos var det ordføreren som var først ute. Hun og samboeren hadde snakket om å gifte seg, og fant ut at det kunne være moro å være de første som ga hverandre et kommunalt ja.

– Det ble en litt omvendt bryllupsfest. Først hadde vi middag og fest. Fem på tolv kom varaordføreren med kjede på. Ett på tolv sa hun det hun ville si som ikke hadde med selve vielsen å gjøre, og klokka tolv var vi gift. Det var over på et par minutter, sier Holstad.