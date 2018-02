Har fått to flere lærlinger på fem år

Om lag tre av ti elever får ikke læreplass, men samtidig får flere elever læreplass enn før. I en pressemelding fra departementet går det fram at veksten i antall læreplasser har vært sterkest i kommunesektoren de siste fem årene.

Kommuner og fylkeskommuner + 32 %

Stat + 25 %

Privat + 16 %

– Privat næringsliv har fortsatt langt flere læreplasser, men vi ser nå at offentlig sektor jobber offensivt og tar sin del av ansvaret. I Jeløya-plattformen sier vi at det skal stilles klare krav til det offentlige om å ta inn lærlinger. For selv om vi ser en kraftig vekst er potensialet for å ta enn flere lærlinger i offentlig sektor fortsatt stort, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldingen.

Målt i antall plasser er det likefullt de private bedriftene som har økt mest, med nesten 2.200 plasser på fem år. I kommunesektoren har det i samme periode blitt 1.066 flere læreplasser. Det er nå 4.409 læreplasser i Kommune-Norge, ifølge oversikten departementet har hentet fra Utdanningsdirektoratet.