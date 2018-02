Advarer mot ordførere i revisjonens eierorgan

– Ordførere bør ikke sitte i representantskapet i revisjonsselskaper. Der bør kontrollutvalgsmedlemmer eller opposisjonspolitikere sitte, skrev ordfører Kåre Helland (Sp) i Sør-Aurdal i en epost til sine ordførerkolleger i Valdres 17. januar.

Han “frarådet på det sterkeste” at representantskapet skulle ledes av to ordførere. Valgkomiteen hadde foreslått ordførerne Solveig Vestenfor (Ap) fra Ål som ny leder og Eivind Brenna (V) fra Vestre Slidre som ny nestleder i representantskapet i det interkommunale revisjonsselskapet for Valdres og Hallingdal.