Kommune vil ta beslag i privat datautstyr og krever tilbake kopier av dokumenter

Lenvik kommune har gått til Senja tingrett og begjært en midlertidig forføyning mot tidligere innkjøpssjef Tor Arne Selvli. Kommunen krever ifølge begjæringen beslag i Selvlis private datamaskin samt «dokumenter tilhørende Lenvik kommune».

I begjæringen viser kommuneadvokat Bjørn Stefanussen til at saken har fått stor oppmerksomhet i media og av hensyn til de impliserte saker er det viktig å komme til bunns i saken. Han skriver videre at innkjøpssjefen hadde en sentral rolle i saken og når han vegrer seg mot å utlevere dokumenter, er det helt klart for saksøker at rådmannen ikke bare skal ha en kopi av det han har sendt til kontrollutvalget, men også må få hånd om hans private datamaskiner.