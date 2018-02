Brøt loven da de kjøpte advokathjelp

Det slår Vestfold Kommunerevisjon fast i en rapport til kontrollutvalget, skriver Sandefjords Blad.

Totalt kjøpte formannskapet inn advokattjenester for 2,1 millioner kroner for å håndtere et varsel fra kommuneadvokat Miriam Schei mot daværende rådmann Gurdrun H. Grindaker. Ordfører Bjørn-Ole Gleditsch (H) mottok varslet 5. februar i fjor – en drøy måned etter etableringen av nye Sandefjord kommune.

Siden varslet var rettet mot rådmannen, ble hele administrasjonen inhabil i saken, og det var formannskapet som foretok innkjøpene.

Først fikk Tenden Advokatfirma AS oppdraget med å granske påstandene i varslet. Det resulterte i en granskingsrapport , der rådmannen gikk fri for kritikk. For jobben har firmaet fakturert kommunen for 1,4 millioner kroner, som er 300.000 kroner over terskelverdien som krever anbudskonkurranse.

I tillegg ble advokat Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm engasjert som rådgiver for ordføreren i saken. Fougner har også vurdert det andre advokatkontorets habilitet, og sendt en regning på 0,7 millioner kroner.

Uten konkurranse

Revisjonen slår fast at det er begått klare brudd på anskaffelsesreglene ved begge innkjøpene. Det er ikke avholdt konkurranse om oppdragene, det foreligger ingen tildelingskriterier og er ikke gjort en forsvarlig vurdering av mulige kostnader.

Møteprotokollen fra formannskapet setter ingen økonomiske rammer for oppdragene og er heller ikke dokumentert i andre protokoller. Det framgår heller ikke at advokatfirmaenes habilitet er vurdert.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsh (H) har tidligere beklaget at regelverket er brutt. Han sier til Sandefjords Blad at han og formannskapet forsøkte å løse den vanskelige saken raskest mulig, men at de ikke hadde noen forutsetninger for å vite hvordan innkjøpene skulle håndteres eller hvor omfattende oppdragene ville bli. Han viser til at hele administrasjonen var inhabil og at kommunen ikke hadde noen retningslinjer for hvordan varslinger mot rådmannen skulle håndteres.

– Jeg fikk også klar beskjed fra varsler om at det var straffbart å involvere utenforstående i saken. Etter å ha rådført meg med fylkesmann, leder av kontrollutvalget og min bror Odd, kontaktet jeg Tenden og forespurte om de kunne ta varslersaken, på bakgrunn av at min bror var partner og at Andebu kommune hadde brukt Tenden til juridisk bistand, forklarer han til Sandefjords Blad.

Andebu ble slått samenn med Stokke og Sandefjord til nye Sandefjord 1. januar i fjor.

Ber om tilbakemelding

Advokatkjøpene skal behandles i kontrollutvalget 27. februar. I saksframlegget heter det at «Revisor anbefaler at Sandefjord kommune bør sikre at konkurranse gjennomføres og protokoll utarbeides for alle anskaffelser, i tråd med lov om offentlige anskaffelser, forskrift og eget innkjøpsreglement”. Videre anbefales det at “vurderinger rundt habilitet dokumenteres i forbindelse med anskaffelser, i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser og reglement for saksbehandling i folkevalgte organer.»

Kontrollutvalgets sekretariat foreslår at kontrollutvalget tar revisjonens rapport til etterretning. Det foreslår at kontrollutvalget fremmer samme innstilling til kommunestyret, med følgende tillegg: «Kommunestyret ber om at rådmannen vurderer de anbefalinger som framkommer i rapporten, og ber om en tilbakemelding til politisk nivå på hvordan revisjonens anbefalinger er fulgt opp.».