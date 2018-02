Enige om fastlegeutfordringer

De tre partene møttes tirsdag for første gang på mer enn ti år for å drøfte situasjonen i fastlegeordningen.

– Det var et viktig og godt møte. Skal vi løse utfordringene, er vi avhengig av et godt samarbeid mellom partene framover. Jeg oppfattet at vi hadde en felles enighet og forståelse av den alvorlige situasjonen vi står i og at helseministeren ville følge dette arbeidet nøye videre, sier leder Tom Oie Øren i Allmennlegeforeningen til Kommunal Rapport etter møtet.