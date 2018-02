Fylkesrådmann til KS

Eielsen har vært fylkesrådmann i Aust-Agder i 26 år, og har det siste halvåret i tillegg vært prosjektleder for sammenslåingsprosessen mellom fylkeskommunene Aust-Agder og Vest-Agder.

– Min egentlige plan var å være fylkesrådmann fram til sammenslåingen av fylkeskommunene i 2020. Samtidig har jeg også hatt et ønske om å gjøre andre ting mot slutten av mitt arbeidsliv. Da anledningen bød seg til å jobbe for nye oppgaver til fylkeskommunen gjennom regionprosjektet i KS, var muligheten for spennende til å avslå, sier Eielsen i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Eielsen skal bli leder for KS’ regionprosjektet, som skal følge opp regionreformen.

Han sier det har vært en vanskelig beslutning å si opp etter så mange år, og berømmer alle de dyktige medarbeiderne han har fått jobbe sammen med.

Eielsen vil etter avtale med fylkesordfører Gro Bråten fratre som fylkesrådmann etter fylkestinget 24. april.