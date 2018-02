Må håndtere varsel om voldtekt

Drammen kommunen innkalte mandag til pressekonferanse for å fortelle om det alvorlige varslet de mottok i forrige uke.

– Jeg kan ikke si mer enn at dette varselet er kategorisert under overskriften voldtekt og seksuell trakassering, forteller HR-direktør Kirsti Aas Olsen i Drammen kommune til NRK.

Det skal også foreligge en anmeldelse i saken.

Ifølge Drammens Tidende gjelder varslet flere jenter, som den kommuneansatte skal ha hatt kontakt med gjennom jobben. Hendelsene det er varslet om, skal ha skjedd over tid for noen år siden.

Den det er varslet mot, skal ha vært ansatt innen kommunalområdet for kultur, idrett og byliv, men skal ha sagt opp i forrige uke uten at han var blitt konfrontert med varslet. Han sier til Drammens Tidende at han er helt ukjent både med varslet og politianmeldelse.

– Min arbeidsgiver har aldri tatt opp seksuell trakassering med meg. Dette har ingen ting med at jeg sluttet å gjøre, sier han.

Det var torsdag at kommunens varslingsråd mottok varslet fra kommunens eksterne varslingsmottak, som drives av revisjonsselskapet BDO. Varsleren er åpen om sin identitet overfor BDO, men skal ha valgt å være anonym overfor kommunen.

Kommunaldirektør Sten Petter Aamodt sa på pressekonferansen at det er viktig at eventuelle andre som har blitt utsatt for seksuell trakassering, tar kontakt via varslingsportalen på kommunens hjemmeside. Han understreket samtidig at et varsel ikke er noen dom, og at kommunen er opptatt av å ta vare på de ansatte på den aktuelle avdelingen.

– I slike saker blir det fort en kollektiv mistanke mot mange av medarbeiderne. Vi må sørge for at disse også følges opp og er i stand til å gjøre jobben sin og levere tjenester til innbyggerne på vanlig måte, sa Aamodt, ifølge Drammens Tidende.