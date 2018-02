Rådmenn til toppjobber i nye Asker

Rådmann i Røyken, Per Morstad, er ansatt som direktør for samfunnsutvikling, mens rådmann i Hurum, Lars Joakim Tveit, er ansatt som direktør for organisasjon. Fra før er det klart at Askers rådmann Lars Bjerke også blir rådmann i nye Asker kommune. Dermed har alle dagens tre rådmenn fått sentrale lederstillinger i den nye, sammenslåtte kommunen fra 2020.

Morstad og Tveit fortsetter som rådmenn for henholdsvis Røyken og Hurum fram til nye Asker oppstår 1. januar 2020, heter det i en pressemelding fra prosjektorganisasjonen til nye Asker kommune.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha fått på plass Morstad og Tveit som de to første i den nye ledergruppen. Deres kompetanse og erfaring som rådmenn, og den kunnskapen de besitter om sine lokalsamfunn og organisasjoner, er svært verdifull for den nye kommunen, sier rådmann Lars Bjerke i pressemeldingen.

Mangler fem sjefer

Per Morstad vil blant annet få ansvar for kommuneplan, kommunal planstrategi og areal- og transportplanlegging. Lars Joakim Tveit vil blant annet få ansvar for innovasjon, tjenesteutvikling, arbeidsgiverområdet, politisk sekretariat og kommunikasjon.

Totalt skal det ansettes syv direktører i toppledergruppen i nye Asker kommune. Disse skal lede sine tjenesteområder, forberede fusjonsprosessene og sørge for at organisasjonen er operativ fra 1. januar 2020.

Etter planen vil alle stillingene til toppledergruppen være besatt i løpet av våren 2018.