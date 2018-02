Sterke tall for tredje gang på fem år

Hamar fikk et netto driftsresultat på 136,9 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet. Det er 15,5 millioner kroner mer enn året før.

Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 5,1 prosent. Den generelle anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg er et resultat på 1,75 %. Resultatet i Hamar ligger altså langt over dette nivået. Som grafikken viser, har Hamar i tre av de siste fem årene hatt en driftsmargin på over 5 prosent.