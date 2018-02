Store karakterforskjeller mellom elever med ulik minoritetsbakgrunn

Elever med bakgrunn fra Vietnam og Thailand skiller seg ut i hver sin ende av karakterskalaen, ifølge rapporten «Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående», som omtales i Aftenposten. Det er Nova-forskerne Anders Bakken og Christer Hyggen som står bak rapporten.

Mens elever med bakgrunn fra Vietnam har et karaktersnitt på 4,05, har elever med Thailand-bakgrunn et snitt på 3,18. Elever med norske foreldre har et snitt på 4,0 det nest høyeste blant landene som er omtalt.

På den øverste delen av skalaen følger elever fra Tyskland (3,99), Bosnia-Hercegovina (3,94) og Norden (3,93). I den andre enden ligger Somalia (3,36), Afghanistan (3,36) og Eritrea (3,36), før Thailand.

Forskerne skulle gjerne visst mer om hvorfor for eksempel Thailand havner på bunn, og ønsker mer forskning på hva slags ungdommer dette er.

– Vi vet at mange er kommet på familiegjenforening og at flertallet er kommet etter barneskolen. Vi vet ikke om de har kontakt med begge foreldrene. De kan ha thailandsk mor og norsk stefar, sier Anders Bakken.

Forskerne ser også at bakgrunnen til elevene har mye å si for karakterene.

– De tradisjonelle forklaringene knyttet til sosioøkonomisk bakgrunn er utslagsgivende også i denne rapporten, sier Bakken.

