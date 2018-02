Smartere omsorg ga milliongevinst

– Gratulerer med helselederprisen for 2018! Hvordan har du gjort deg fortjent til den?

– De har kanskje sett at det har skjedd veldig mye i byrådsavdelingen, og at vi begynner å se resultater. Vi har lagt vekt på brukerorientering, omstilling, velferdsteknologi, ehelse og digitalisering. Bergen kommune er blant de første som kan tilby digitale innbyggertjenester innen pleie og omsorg. Det betyr f.eks. at datter «Hilde» kan snakke med hjemmesykepleieren fra en restaurant i Spania, om hvordan det er med mor. Vi satser også på forsking. Sammen med ti andre kommuner har vi etablert Kunnskapskommunen. Sammen med universitet og høyskole har den fått inn 160 millioner kroner til forsking på temaer som er viktig for helse og omsorgssektoren.