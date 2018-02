Vil samle kommunale geologidata

Gjennom Nasjonal databaser for grunnundersøkelser (NADAG), blir data fra grunnundersøkelser i hele Norge gjort fritt tilgjengelige via et kart på nettet.

NADAG ble etablert av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i 2013, i samarbeid med Statens Vegvesen, Bane NOR og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Formålet med databasen er å gi et bedre grunnlag for beslutninger, for eksempel i utbyggingsprosjekter, og å unngå dobbeltarbeid.