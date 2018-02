Vinsand: Eget forvaltningsforsøk i Finnmark

Spesialist på kommunestruktur, konsulent Geir Vinsand i NIVI Analyse, langer ut mot både regionreformen og ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Han mener Norge nå er i ferd med å gjøre en kardinalfeil med Finnmark som viktig strategisk område i nord.

­­– Jeg mener vi trenger et forvaltningsforsøk med sterkere kommuner og integrert fylkeskommune i Finnmark. Finnmark er et egnet sted for å prøve ut en ny kommunal forvaltningsmodell for å ivareta lokale og nasjonale interesser i en av Norges viktigste regioner. I Finnmark ligger det også godt til rette for et statlig forvaltningsforsøk for å rydde opp i den regionale statsforvaltning, mener Vinsand.