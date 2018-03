Anbefaler å anmelde innkjøpssak

Innstillingen til kontrollutvalget foran møtet mandag var å avslutte kommunens egne undersøkelser, og dermed sette en strek for den politiske behandlingen av den såkalte helsekjøpsaken.

Bakgrunnen er at den siste undersøkelsen, en gransking av e-postene til to ansatte i kommunen, ikke bidro til å belyse hvordan de første avtalene med firmaet Farm in Action (FiA) kom i stand.