Nær 100 Ap-ordførere mot EUs energiunion

LOs to største forbund, Fagforbundet og Fellesforbundet, vedtok torsdag at de er imot norsk medlemskap i Acer. EL og IT Forbundet er allerede motstander, og dermed også LO som helhet dersom saken blir tatt opp der, skriver Klassekampen.

Stridens handler om norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, som vil føre til at Norge blir underlagt EUs energitilsyn Acer. Flere frykter at Norge dermed kan miste kontroll over vannkraften.

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har allerede sagt nei, og ifølge avisen ligger Kristelig Folkeparti også an til å gå imot Acer.

Uenighet i Ap

Innad i Ap er det uenighet om medlemskap. Nær halvparten av partiets 203 ordførere har levert et opprop til stortingsgruppa der de krever at partiet sier nei. Også flere fylkeslag er imot.

Aps stortingsgruppe krever at regjeringen innfrir seks forutsetninger for at partiet skal kunne støtte EUs tredje energimarkedspakke, blant annet at private utenlandskabler skal stoppes.

Stortingets energi- og miljøkomité har fått utsatt fristen til 19. mars med å avgi innstilling i saken, ifølge avisen. Norge har aldri tidligere brukt reservasjonsretten i EØS-avtalen mot et EU-direktiv.

