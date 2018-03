Finnmark Ap vil si nei til avtalen med Troms

Kommunelagenes årsmøter har bundet opp et klart flertall av delegatene til fylkespartiets årsmøte i helga, så resultatet er klart allerede før avstemningen, ifølge NRK Finnmark:

Finnmark Arbeiderpartiet kommer til å avvise sammenslåingsavtalen mellom fylkeskommunene i Troms og Finnmark.

Avtalen ble forhandlet fram på Gardermoen for to uker siden. Med Knut Storberget som mekler klarte de to fylkene å bli enige om en rammeavtale for sammenslåingen, etter at de selv hadde mislyktes i fem forhandlingsmøter.

Nei i fylkestinget

Flertallet i Finnmark Ap ble klart etter at fylkets største lokallag, Hammerfest Ap, sa nei torsdag kveld.

– I utgangspunktet ville man si nei til hele sammenslåingen. Og hvis man i det hele tatt skal tenke sammenslåing, er ikke avtalen god for Finnmark, sier varaordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) i Hammerfest til NRK.

Når Ap i Finnmark går imot avtalen, vil den etter alt å dømme også bli stemt ned på fylkestingets møte 14. mars. Her har Ap klart flertall sammen med SV og Senterpartiet, som også går imot avtalen.

Hvis fylkestinget stemmer ned avtalen, spilles ballen tilbake til kommunalminister Monica Mæland (H).

– Da sender vi en henvendelse til statsråden om saken, og så får hun gjøre det hun må gjøre, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik til NRK.

Tilbake til Mæland

Kommunaldepartementet skal fastsette en forskrift for hver enkelt fylkessammenslåing, slik det også gjør for kommunesammenslåingene. Her skal blant annet fylkesnavn, fellesnemndas størrelse og oppgave bestemmes. Dersom fylkene ikke blir enige gjennom forhandlinger, er det departementet som bestemmer dette.

– Hvis ikke begge fylkestingene aksepterer denne avtalen, har vi ingen avtale om noe som helst. Da skal fellesnemnda bygge absolutt alt fra null, sier fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk (Ap) til NRK.

Inndelingsloven sier at fellesnemnda bør settes sammen etter (fylkes) kommunenes størrelse. Etter loven skulle Troms hatt langt flere medlemmer i nemnda enn Finnmark, men i avtalen som ble meklet fram fikk Finnmark 17 og Troms 19 medlemmer. Dersom avtalen avvises av fylkestinget, kan dette bli nullstilt av departementet.