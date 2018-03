Foreslår at ordføreren kan kastes

I forslaget til ny kommunelov heter det at kommunestyret kan frata en ordfører vervet dersom vedkommende er tiltalt for forhold som kan straffes med fengsel i tre år eller mer. Da må 2/3 deler av kommunestyremedlemmene stemme for det.

Det er ikke ofte slike situasjoner oppstår, men Vågå kommune var der da daværende ordfører var tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente. Han trakk seg etter press. Men dersom en ordfører i en slik situasjon ikke vil trekke seg, kan altså kommunestyret kaste ordføreren hvis den nye foreslåtte lovbestemmelsen blir vedtatt av Stortinget.