Full splid i Ap i Troms og Finnmark

Sammenslåingen mellom Finnmark og Troms har satt sinnene i kok i nord, og har også ført til en betent strid mellom Aps fylkeslag i de to nordligste fylkene.

Vassvik oppsummerte meklingen med Troms på denne måten, da hun snakket til årsmøtet i Finnmark Ap lørdag:

– Å bli utskjelt av våre egne har vært ille. Men møtet med våre kamerater i Troms har vært tyngre. Det har vært nedslående og trist. Vi er blitt møtt med arrogant avvisning av våre analyser og velbegrunnede forslag til løsninger, sa Vassvik. Hun høstet stående applaus for sitt innlegg.

Styringsparti

Finnmarks fylkesordfører satte sitt navn på sammenslåingsavtalen som kommer til å bli nedstemt av finnmarkingene – først under helgens Ap-møte og deretter i fylkestinget.

Vassvik forsvarte seg med at alternativet til å forhandle ville blitt dårligere:

– Hadde vi ikke forhandlet og meklet ville vi ikke gjort jobben vi selv og andre må forvente av Arbeiderpartiet som et ansvarlig styringsparti. Vi må følge opp vedtak i nasjonalforsamlingen, selv om vi ikke er enige, sa hun.

Avstand fra ordbruk

Lederen av Troms Ap, Cecilie Myrseth, tar sterkt avstand fra ordbruken.

– Jeg kjenner Troms’ forhandlingsleder Willy Ørnebakk godt. Og arrogant og usolidarisk er ikke ord som beskriver han. Vi må håndtere uenighet uten å bruke slike karakteristikker, sier Myrseth til NTB.

I hilsningstalen til Finnmark Ap la Myrseth vekt på mulighetene et nytt storfylke kan gi.

– Nå er det viktig at vi opptrer som ett parti, ikke som to, sier hun.

Lover meklingshjelp

Vassvik mener at meklingsopplevelsen ikke er noe godt grunnlag for prosessen med å slå sammen de to fylkespartiene, som kommer som en følge av at fylkene skal slås sammen.

– Jeg har registrert at sentrale partifolk i ettertid har sagt at konflikten ikke er partiledelsens ansvar. De ser vel nå at dette har vært en uklok strategi, sa Vassvik.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier at partikontoret vil gjøre sitt.

– Troms og Finnmark skal få all den hjelp de ønsker i det videre arbeidet, sier Stenseng til NTB.

Maktforhold

Om avtalen – som innebærer at sentrale politiske og administrative funksjoner legges til Tromsø – sier Vassvik at den gjenspeiler de ulike utgangspunktene før meklingen, der Finnmark ikke ønsker sammenslåing og Troms gjerne vil ha et storfylke.

– Avtalen speiler et asymmetrisk maktforhold. Nå er den møtt med massiv motstand i Finnmark Ap. Den er blitt en symboltung manifestasjon av at man er mot selve sammenslåingen, lyder hennes analyse.

Til Mæland?

Når årsmøtet søndag vender tommelen ned for sammenslåingsavtalen, maner Vassvik til at man har strategien klar:

– Blir vi påtvunget nye forhandlinger, og skal Ap sentralt bistå i en mekling? Eller skal vi sende saken til kommunalminister Monica Mæland? Da får vi markert vår holdning, men vi frasier oss innflytelse. Skal vi nekte å delta i fellesnemnda? Da får vi også markert vår holdning, men vi frasier oss innflytelse, understreket hun.

Advarer

Kjersti Stenseng sier til NTB at det ikke er hennes oppgave å gi noe råd til årsmøtet i Finnmark Ap, men går likevel langt i å advare mot et blankt nei og sende avtalen i retur til Mæland.

Det samme var budskapet fra AUF-delegatene under årsmøtet.

Bedre at vi håndterer denne floken selv enn å overlate det til en sentraliseringsminister fra Høyre, lød deres budskap.

Tror på revers

Tidligere Ap-nestleder og lokallagsleder i Tana, Helga Pedersen, tar derimot til orde for full konfrontasjon. Hennes mål er en reversering av hele fylkessammenslåingen, noe hun mener er en realistisk mulighet.

– Engasjementet i denne saken er blitt sammenlignet med det vi opplevde under Alta-utbyggingen. Det sier noe om styrken i motstanden, sier Pedersen til NTB.