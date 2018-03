Kommuneloven skal bli klar før sommeren

Kommunalminister Monica Mæland (H) la fram regjeringens forslag til ny kommunelov fredag 16. mars. Sist uke ble den formelt overlevert til Stortinget.

Normalt skal saker som legges fram fra regjeringen før påske, også bli behandlet før sommeren. Men det avhenger blant annet av arbeidsmengden i komiteen som skal behandle saken, og om sakens kompleksitet.

Enkelte har antydet at saken først ville bli behandlet av Stortinget neste år. Men saksordfører Trellevik sier i dag, mandag, til Kommunal Rapport at han har gitt beskjed internt i kommunalkomiteen om at saken må prioriteres – selv om den samme komiteen i mai også får den vanlige kommuneproposisjonen til behandling.

Trellevik erkjenner at det er lagt opp til et stramt tidsskjema, men påpeker at det blir problematisk hvis behandlingen blir utsatt. Det får nemlig effekt for arbeidene med nye forskrifter, som Kommunaldepartementet skal utarbeide. Forskriftene skal også på høring, men besluttes endelig av departementet selv. Departementet opplyser til Kommunal Rapport at forskriftene skal tre i kraft samtidig med den nye loven.

Med et kommunevalg høsten 2019 og svært mange sammenslåinger 1. januar 2020, ønsker Trellevik at det nye lovverket skal være kjent i rimelig tid før kommunevalget. Om selve kommuneloven vil gjelde fra 1. januar 2020 eller senere, er likevel for tidlig å si.

Det blir høring i kommunalkomiteen om lovforslaget fra regjeringen 24. april. Komiteen har frist på seg til 31. mai med å avlevere innstilling. Ifølge Trellevik er det som eventuelt kan forskyve saksbehandlingen, at komiteen velger å prioritere andre saker foran kommuneloven.

Kommunal- og forvaltningskomiteen har for tiden tre andre forslag til behandling, samt fire representantforslag.