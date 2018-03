Ny miljøveileder for offentlige innkjøp

Den nye kriterieveiviseren skal gjøre det lettere for innkjøpere å stille krav til miljø og samfunnsansvar i anskaffelser

Veilederen skal for eksempel kunne brukes av en kommune når de skal kjøpe inn nye biler, og inneholder blant annet forslag til konkrete kriterier for et slikt innkjøp. I tillegg inneholder den ferdige tekster til bruk i kravspesifikasjoner, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier eller i spesielle kontraktskrav.