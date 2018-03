Økt sykefravær i ny kommune

IA-avtalen Avtalen ble inngått første gang i 2001 og har vært reforhandlet to ganger siden. Avtalen består av tre mål: 1 Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent for alle sektorer samlet. 2 Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. 3 Yrkesaktivitet etter fylte 50 årforlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år). Avtalen går ut ved nyttår 2018.

Det viser nye tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag for Kommunal Rapport.

Sandefjord med 48.440 innbyggere, Andebu med 7.058 innbyggere og Stokke med 13.785 innbyggere ble slått sammen fra 1. januar 2017.

Det legemeldte sykefraværet i kommunene var 7,0 prosent i Sandefjord, 7 prosent i Andebu og 7,4 prosent i Stokke før sammenslåingen.

Et sykefravær på 7,2 prosent er over målet i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) fra 2001 der kommunene forpliktet seg til å få ned det samlete sykefraværet med 20 prosent (både legemeldt og egenmeldt), til 6,7 prosent.

– For høyt

Organisasjons- og HR-sjef Magne Eckhoff i Sandefjord sier at kommunen har en ambisjon om å redusere sykefraværet i 2018 til 6,5 prosent.

– Vi er ikke fornøyd med et legemeldt sykefravær på 7,2 prosent. Det er ulike årsaker til et høyt sykefravær, og det er ikke alltid årsaken ligger i forhold på arbeidsplassen. Men vi må uansett som arbeidsgivere finne nye måter å håndtere det på. Det er viktig å ha et lavt sykefravær, som arbeidsgiver, og også som samfunnsaktør, sier han.

– Har dere jobbet spesielt med sykefraværet under sammenslåingen av kommunene?

– Vi har etablert rutiner for sykemeldinger, vi har et utstrakt samarbeid med verne- og bedriftshelsetjenesten, opplæring av ledere og tillitsvalgte og vi skal begynne med en mer utstrakt rapportering ut til ledere med sykefraværsoppfølging.