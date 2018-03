Ordfører fyllekjørte – risikerer fengsel

Rælingens mangeårige ordfører Øivind Sand sendte mandag ut informasjon til kommunestyrets medlemmer, samtidig som han forteller om det som hendte til Romerikes Blad.

For tre og en halv måned siden ble Sand fratatt førerkortet på stedet etter en kjøretur i beruset tilstand. Politiets blåseprøve viste en promille på 1,6. Ifølge Romerikes Blad gir det normalt en straff på ubetinget fengselsstraff, førerkortbeslag og en bot på halvannen brutto månedslønn.

– Jeg tar den straffen jeg får. Det jeg gjorde kan ikke forsvares, sier Sand, som har vært ordfører i Rælingen siden 2007.

Han sier det var forferdelig å bli avslørt, men at han i ettertid ser at det var bra at han ble tatt og at han straks la alle kortene på bordet overfor politiet. Det vil han også gjøre i tingretten, der han vil møte uten forsvarer.

Tar ikke gjenvalg

På Romerikes Blads spørsmål om han har et alkoholproblem, svarer Sand:

– Jeg kjørte med promille. Da har jeg, etter mitt syn, et alkoholproblem. Jeg la meg inn på Vangseter dagen etter promillekjøringen og jeg kvittet meg med bilen. Det er hva jeg har å si til det spørsmålet.

Etter fire uker på Vangseter behandlingssenter var Sand tilbake på jobb. Han går fortsatt i terapi en gang i uken, og sier han kan garantere at han aldri vil kjøre i påvirket tilstand igjen.

Sand mener hendelsen ikke har gått ut over hans virke som ordfører, og vil gjøre det han kan for å gjenopprette tilliten.

Han ga i fjor høst beskjed om at hans tredje periode som ordfører, også blir hans siste. At han ikke stiller til valg i 2019, har ingen ting med denne hendelsen å gjøre, bedyrer Sand.