Oslo vil lage energigigant

Tirsdag ble det kjent at stortingsflertallet sier ja til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer. Samtidig melder Oslo kommune at de har planer om lage en ny energigigant i Norge. Kommunen vil samle eierskapet til Norges største nettselskap, Hafslund AS, og Norges nest største produksjonsselskap, E-CO Energi Holding AS, i ett selskap.

Kommunen opplyser at sammenslåingen gjøres for å møte sentrale utviklingstrekk som blant annet klimapolitikk, fallende teknologikostnader, digitalisering og nye forretningsmodeller. I tillegg trekkes endrede rammevilkår og den nye regionsreformen fram som utløsende årsaker.

– Energibransjen er i rask og fundamental endring. Vi har et ansvar for å organisere eierskapet slik at selskapene kan møte disse endringene best mulig og øke verdiskapingen, sier byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund (Ap), i en pressemelding fra Oslo kommune tirsdag.

Samlingen av eierskapet forutsetter godkjenning i Oslo bystyre. Kommunen opplyser at om planene blir godkjent, vil samlingen bli gjennomført i 2. kvartal 2018. Dagens konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter, er tiltenkt jobben som konsernsjef i det nye selskapet.

