Retusjert reklame forbys på kommunal eiendom i Oslo

– Det er veldig gledelig at vi nå har fått et vedtak om at all retusjert reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer skal forbys på eiendom kommunen eier, sier leder i Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen til Vårt Oslo.

Sammen med representanter for byrådspartienes to andre ungdomsorganisasjoner har hun kjempet en lang kamp for å få regler mot reklame som gir et falsk inntrykk av virkeligheten.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), er glad vedtaket gikk gjennom onsdag.

– I møte med såkalt perfekte menneskekropper, som ikke ligner på ens egen kropp, er det lett å føle at det er en selv det er noe galt med. Mange av reklamebildene fremmer usunne og urealistiske kroppsidealer. Disse er i tillegg ofte endret betraktelig gjennom retusjering. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå står sammen med ungdommen her, sier hun.

Berg opplyser til avisen at arbeidet med å legge inn krav i kommunens reklamekontrakter allerede har startet.

(©NTB)