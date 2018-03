Slik blir offentlig tjenestepensjon

Etter to måneders forhandlinger – og en langs natts innspurt – gikk partene fra hverandre klokka 06.00 lørdag morgen, med en avtale i boks om en ny pensjonsordning for ansatte i staten og kommunene.

– Det har vært en lang, iherdig og krevende prosess. Vi er kommet fram til et resultat som i sum ivaretar alle interesser på en god måte. Partene har slåss som løver for sine medlemmers interesser. Samtidig vil jeg takke for et godt og konstruktivt samarbeid, sa Hauglie da hun presenterte den nye ordningen på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.