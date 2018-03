Kjøpte Ulsteins planer av Ulsteins rådmann

Rådmann Einar Vik Arset i Ulstein sendte mandag en ny redegjørelse til kontrollutvalget i Ulstein om sitt salg av konsulenttjenester til Vanylven kommune i fjor, mens han var i ulønnet permisjon.

Arset beklager her at han ikke ga tydelig beskjed om at to planer han solgte til Vanylven, var basert på planer utarbeidet for Ulstein kommune. For å «eliminere eikvar usikkerheit og utryggheit knytt til min integritet som rådmann», har han bestemt seg for å tilbakebetale de 75.000 kronene Vanylven har betalt for planene.