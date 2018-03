Stor støtte til å gi rådmannen alt personalansvar

Det går fram av svarene Kommunal Rapport så langt har mottatt i den pågående undersøkelsen om den nye kommuneloven, som foretas blant lokalpolitikere og rådmenn.

Les også: Ordfører ønsker lovendring velkommen

Tre av fire som har svart, støtter forslaget – og nær halvparten av alle som har svart, støtter det «i stor grad». Bare 13 prosent er helt i mot.

Som Kommunal Rapport skriver i dag, onsdag, er det om lag 100 kommuner som per 2016 fortsatt hadde reglement hvor politikerne hadde myndighet til å ansette andre enn rådmannen.

Les også: Havner i retten tross advarsler

«Departementet vil særlig trekke fram at forslaget vil styrke det grunnleggende skillet mellom de folkevalgte og administrasjonen. Departementet vil også trekke fram at kommunedirektørens ansvar for administrasjonen tilsier at kommunedirektøren også har ansvaret for de som er ansatt i administrasjonen og for at de rette personene blir ansatt», heter det i forslaget til den nye kommuneloven.

I innstillingen til Stortinget påpeker Kommunaldepartementet at selv om bestemmelsen vil avgrense det lokale selvstyret, har forslaget fått bred støtte i høringen.

«Departementet har vurdert betydningen av at forslaget formelt fratar kommunestyret personalansvaret for den enkelte. (…) Argumentene som taler for forslaget må i denne forbindelsen veie tyngre», heter det i lovforslaget.

Loven skal behandles i kommunalkomiteen i Stortinget nå etter påske, med høring 24. april. Planen er å behandle den i Stortinget i løpet av vårsesjonen.

Les også: Foreslår å lovfeste kommunalt selvstyre

Undersøkelsen blant lokalpolitikere og rådmenn pågår til over påske.