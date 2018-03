Større deler av Longyearbyen utsatt for skred

Svalbardposten skriver at skredet i 2015, der to mennesker mistet livet, og et skred den 21. februar i fjor er utgangspunktet for de nye vurderingene. Ifølge NVEs rapport vil det være umulig å sikre rundt 140 boenheter mot skred.

NVE anser at fjellsiden ved det utsatte området har et større utløsningspotensial enn tidligere antatt. Derfor foreslår organisasjonen en rekke nye skredsikringstiltak, deriblant tre rasvoller. De foreslår også at man må vurdere å rive utsatte bygninger.

Totalkostnaden for tiltakene foreslått av NVE er, ifølge Svalbardposten, estimert til om lag 100 millioner. NVEs årlige budsjett er på 250 millioner, og regionsjef Hoseth sier at tiltakene umulig kan gjennomføres uten tilskudd. Sysselmannen på Svalbard støtter forslaget fra NVE.

– Inntil skredvollene er på plass, må vi basere oss på enda hyppige evakueringer. Det er en helt uholdbar situasjon for en stor del av Longyearbyens befolkning, sier sysselmann Kjerstin Askholt i en pressemelding.

(©NTB)