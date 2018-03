– Signaler må ikke framstå som vedtak

SPØRSMÅL 1: En sak er oppført som orienteringssak på sakslista i formannskapet. I møtet gis det en muntlig orientering og det åpnes for spørsmål og kommentarer, men det foretas ingen votering. I møteboka blir det ført opp en «presisering» av et tidligere vedtak i kommunestyret. Her er det altså formannskapet som «presiserer» kommunestyrets vedtak. Er det greit?

SVAR: Nei, dette er en uheldig formulering. Når det ikke foreligger noe formelt vedtak i formannskapet, bør det ikke brukes formuleringer som kan gi inntrykk av at man har truffet en selvstendig realitetsavgjørelse i saken.