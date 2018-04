Akademikerne vil forhandle lokalt også i Oslo

Kort tid etter at tariffoppgjøret i kommunesektoren startet i Kommunenes Hus, startet også forhandlingene i Oslo kommune. KS forhandler for alle kommuner bortsett fra Oslo, som er eget tariffområde.

Arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne har i mange år kun forhandlet lokalt for de fleste av sine medlemmer i kommunene. Slik er det ikke i Oslo, men i årets forhandlinger krever de endring.

– Byrådet i Oslo har en ambisjon om å bli verdens «smarteste» by. Dette målet vil de aldri nå så lenge de beholder Norges mest gammeldagse lønnssystem, sier Akademikernes forhandlingsleder i Oslo, Erik Graff, i en pressemelding.

Ute i virksomhetene

Lokale forhandlinger i Oslo betyr ute i de enkelte virksomhetene.

– Forhandlingene må skje på den på den enkelte arbeidsplass, slik at arbeidsgiver kan bruke lønn for å sikre seg nødvendig kompetanse. Virksomhetene har ulike behov og utfordringer, sier Graff.

Akademikerne mener lokale lønnsforhandlinger, der de ansatte lønnes etter innsats, kompetanse og resultater, er nødvendig for at kommunen skal være et attraktivt sted å jobbe.

Samfunnsøkonomisk Analyse har laget en utredning for Akademikerne som peker på at Oslo kommune sliter med å beholde viktig kompetanse som er bygd opp i kommunen over tid, og med å rekruttere nødvendig kompetanse innen teknologi og miljø.

Kravene fra LO, Unio og YS i Oslo er omtrent de samme i Oslo som i kommunesektoren for øvrig.