Disse bruker mest og minst på omsorg

De to kommunene ligger i hver sin ende av skalaen når det gjelder pengebruk i omsorgssektoren. I snitt brukte kommunene 17.000 kroner per innbygger. I tabellen under artikkelen kan du se hvor mye din kommune brukte på omsorg.

– Vi mener helt klart at vi gir forsvarlige tjenester – tross lave utgifter, sier kommunalsjef for helse og omsorg Liv-Merethe Sørensen i Norges billigst drevne omsorgskommune, Lyngen i Troms.