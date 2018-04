Flest foretrekker kommunale sykehjem

42 prosent foretrekker kommunal drift av sykehjemmene, ifølge årets helsepolitiske barometer fra Kantar TNS. Det er en økning fra 37 prosent i 2016, og 35 i 2017.

– Finansiering skal ta utgangspunkt i pasientenes behov, ikke i ønsket om størst profitt, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, til Avisenes Nyhetsbyrå.

Av de 2.072 spurte, foretrakk 6 prosent sykehjem med kommersielle private aktører, mens 23 prosent mener det ikke spilte noen rolle. 12 prosent av de spurte foretrekker de ideelle private.

– Et forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede rettigheter for ansatte blir også best ivaretatt når pasientenes og samfunnets behov settes foran interessene til kommersielle aktører som er ute etter profitt, sier By.

NSF mener det er viktig at privat profitt ikke er førende for hvordan sektoren drives.

– Det er vår klare holdning, og det er gledelig for oss at dette prinsippet har så bred støtte i befolkningen, sier forbundslederen.

(©NTB)