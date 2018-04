Frittalende lektor får tilrettevisning

Onsdag ble det kjent at skoleledelsen ved Ulsrud videregående skole ikke kommer til å opprette personalsak mot Malkenes.

Men det som ikke er kjent er at rektor David Dunlop har gitt Malkenes en såkalt tilrettevisning, også beskrevet som en advarsel, reprimande eller irettesettelse, skriver Aftenposten.

– Skoleledelsen sier at saken er avsluttet, men resultatet er at rektor har konkludert med at Malkenes må ha en tilrettevisning, sier tillitsvalgt Odd Erling Olsen i Utdanningsforbundet Oslo.

Olsen forklarer at det er en muntlig tilrettevisning som er skriftliggjort i referats form.

Malkenes er nå sykmeldt og ønsker at Utdanningsforbundet tar seg av mediehenvendelser.

I mars beskrev Malkenes en typisk skoletime i Dagsnytt 18. Han brukte ikke elevenes navn, men forbokstavene deres. Han ble deretter beskyldt i et debattinnlegg i Aftenposten for å ha krenket sine elever i debatten om fritt skolevalg.

Innlegget skal ha blitt skrevet av elever som følte seg krenket, men i ettertid har det blitt sådd tvil om innlegget var ekte ettersom dokumentet ble opprettet på datamaskinen til en avdelingsleder på skolen.

