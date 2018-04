Har satt skolen i en finn-vinn-situasjon

Lindström har avtale med de store matvarekjedene i Tromsø om å få hente varer som butikkene ikke lenger kan selge fordi de har skjønnhetsflekker eller for dårlig dato. Varer som ellers ville blitt kastet. Hver uke samler han inn 300–400 kilo fullt spiselig mat. Butikkene hadde måttet betale om lag 3,50 per kilo for å bli kvitt «søpla». Det er samme summen et varmt måltid per dag per unge på SFO på Selnes skole koster.

