– Kan nå flere med gruppetilbud

Det er et stort behov for et lavterskeltilbud til personer med lettere psykiske helseproblemer. Men slike problemer er så utbredt i befolkningen at det ikke er mulig å nå alle med tradisjonell behandling.

Mange psykiske helseproblemer skyldes dessuten sosiale eller personlige problemer. Lavterskeltilbudene bør derfor gi et tilbud til personer med ulike problemer, og ha en sterk sosialfaglig innretning, anbefaler SINTEF i en fersk rapport.