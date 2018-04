Krever svar om tvangsflytting

Likestillings- og diskrimineringsombudet går inn i Vågå-saken for å vurdere om den bør bringes inn for Diskrimineringsnemnda.

Som Kommunal Rapport har omtalt tidligere, har Vågå kommune sagt opp leieavtalen for tre psykisk utviklingshemmete, i en bolig hvor de har bodd siden 1990-tallet. I stedet vil kommunen ha dem over i et større boligkompleks. Beboernes verger godtar ikke oppsigelsen, og derfor har kommunen stevnet beboerne for brudd på husleieloven.