Stadfestet nedlegging av fellesnemnd

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) tror striden om sammenslåing av Narvik, Ballangen, Hamarøy og Tysfjord kan ende med at de består som egne kommuner.

Sivertsen, som er andre nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen, sier dette til Avisa Nordland etter at det omstridte delingsvedtaket som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort, var tema i Stortingets spørretime onsdag.

Vedtaket innebærer at både vannkraftverket i Sørfjorden og vindkraftverket som skal bygges i Tysfjord, vil bli en del av nye Hamarøy kommune. Beslutningen har skapt storm i det som skal bli nye Narvik kommune fra 2020.

Striden står om hvor grensen gjennom Tysfjord kommune skal gå for de to nye kommunene Hamarøy og Narvik. Etter planen skal Hamarøy kommune slås sammen med den sørvestlige delen av Tysfjord.

Avgjøres torsdag

Det er kommunestyremøte i Ballangen, Tysfjord og Narvik torsdag. Møtet i Ballangen var først ferdig. Kommunestyret vedtok å slutte seg til Fellesnemndas vedtak om å legge ned sitt arbeid, skriver Fremover.

Det er ventet at politikerne i de to øvrige kommunestyrene også vil fatte samme vedtak. Nemnda arbeider for å gjennomføre sammenslåingen. Dersom forslaget støttes, vil arbeidet med sammenslåingen av Narvik, Ballangen og Tysfjords østside stanse opp.

Sivertsen frykter at situasjonen som har oppstått kan ende med at både Narvik, Ballangen, Hamarøy og Tysfjord består som egne kommuner.

– Det skyldes at grunnlaget for en frivillig sammenslåing ikke lenger er til stede på grunn av dårlig politisk håndverk av regjeringen, sier Sivertsen, som kom inn på Stortinget fra Nordland i 2009 etter å ha ledet Bodø Arbeiderparti siden 2006.

Ber om regjeringens støtte

Stortingsrepresentanten mener at det som kan forhindre et slikt utfall er at regjeringen omgjør sitt vedtak om hvordan Tysfjord skal deles og støtter Fylkesmannens delingsforslag.

Arbeiderpartiet fortsetter dermed sitt harde løp mot regjeringen i saken.

I Stortingets spørretime kom det imidlertid ingen signaler om at delingsvedtaket for Tysfjord vil bli omgjort.

– Vår eneste begrunnelse er å skape to bærekraftige kommuner, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).