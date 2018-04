Kommune sa nei til å ta skatteregningen

Formannskapet avholdt onsdag et ekstraordinært møte for å behandle søknaden fra den skakkjørte ishockeyklubben om økonomisk støtte.

Der ble det enstemmig vedtatt å avslå søknaden.

«Lørenskog kommune har opp gjennom årene vært svært restriktive med å gi ekstraordinære tilskudd til lokale organisasjoner som har kommet opp i økonomisk uføre. Formannskapet har derfor på prinsipielt grunnlag avslått søknaden fra Lørenskog ishockeyklubb Elite, opplyser kommunen.

Lørenskog ishockey er på konkursens rand og skylder 771.942 kroner til kemneren i Lørenskog samt 144.370 kroner til skattekontoret for utlendinger. Totalt ba ishockeyklubben kommunen om 916.312 kroner.

«Vi må innfri disse forpliktelsene innen 3. mai og ber med dette Lørenskog kommune om hjelp for å unngå konkurs», het det i søknaden til kommunen.

Dermed begynner tiden å renne ut.

Klubben har tidligere opplyst at de har kuttet driftskostnadene, og at de skal fortsette å kutte. Sist sesong var driftskostnadene 9 millioner, sammenlignet med 13 millioner sesongen før. Neste år er planen at disse kostnadene reduseres med ytterligere to millioner.

Klubblisensutvalget i Norges Ishockeyforbund har gitt Lørenskog frist til 4. mai med å sende informasjon som viser at de kan spille i eliteserien neste sesong.

NTB var torsdag morgen i kontakt med styreleder Stig A. Johnsen i Lørenskog ishockey. Han opplyser at han er på ferie og ikke ønsker å gi uttalelser i saken.

