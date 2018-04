Vurderer å ta skatteregningen for idrettsklubb

Den konkurstruede ishockeyklubben Lørenskog har bedt kommunen om rundt én million kroner i krisehjelp for å redde klubben. Avgjørelsen kan komme onsdag.

Rådmann Ragnar Christoffersen opplyser til Aftenposten at politikerne vil ta stilling til saken enten denne onsdagen eller onsdag 2. mai.

– Jeg håper at saken kan behandles av de folkevalgte i dag (onsdag), men vi har behov for å kvalitetssikre opplysningene vi har fått. Det er min jobb å sørge for at saken er utredet og at det foreligger et skikkelig beslutningsgrunnlag for de folkevalgte, sier rådmann Ragnar Christoffersen til Aftenposten.

Lørenskog ishockey er på konkursens rand og skylder 771.942 kroner til kemneren i Lørenskog samt 144.370 kroner til skattekontoret for utlendinger. Totalt ber ishockeyklubben om 916.312 kroner.

«Vi må innfri disse forpliktelsene innen 3. mai og ber med dette Lørenskog kommune om hjelp for å unngå konkurs», står det i søknaden til kommunen.

Klubben opplyser at de har kuttet driftskostnadene, og at de skal fortsette å kutte. Sist sesong var driftskostnadene 9 millioner, sammenlignet med 13 millioner sesongen før. Neste år er planen at disse kostnadene reduseres med ytterligere 2 millioner.

Klubblisensutvalget har gitt Lørenskog frist til 4. mai med å sende informasjon som viser at de kan spille i eliteserien neste sesong.

