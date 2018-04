MDG har ikke tillit til sin egen varaordfører i Trondheim

Det kommer fram i en pressemelding fra bystyregruppen til Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Trondheim som Adresseavisen omtaler tirsdag.

– MDGs bystyregruppe i Trondheim og Trondheim MDG har ikke lenger tillit til Hilde Opoku. Derfor har samarbeidet mellom bystyregruppen og Opoku nå opphørt, sier MDGs gruppeleder Ola Lund Renolen.

Bystyregruppen oppgir at bakgrunnen er det de mener er trakasserende oppførsel mot et annet medlem av bystyregruppen, samt langvarige kommunikasjonsproblemer. Dette vil si at Opoku ikke lenger representerer MDG, eller kan uttale seg på partiets vegne i egenskap av sin rolle som varaordfører.

Adresseavisen har tirsdag vært i kontakt med Hilde Opoku, som for tiden har permisjon og jobber i Ghana. Varaordføreren forteller til avisen at hun er i sjokk etter at hun ble meddelt bystyregruppens beslutning.

– Herregud. Er det sant? Denne pressemeldingen har jeg ikke visst noe om. Jeg har bedt om at de ventet til jeg var tilbake slik at vi kunne få ryddet opp i de vanskelige forholdene. De kan da ikke gjøre dette når jeg er i permisjon, sier Opoku til avisen.

Varaordføreren er klar på at hun har en helt annen oppfatning av den aktuelle trakasseringssaken bystyregruppen henviser til.

– Min oppfatning av hva som har skjedd, er en helt annen – og saken er mye mer kompleks, sier hun.

NTB har tirsdag vært i kontakt med Opoku, som sier at hun ikke har noen ytterligere kommentarer til saken enn dem som er gjengitt i Adresseavisen.

