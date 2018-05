Mener kommunene ble villedet om folkeavstemning

Alta Høyre og FrP mener at det gale inntrykket primært er skapt av fylkeskommunen, mens Nordkapp Høyre viser sin egen rådmann og ordfører.

Som tidligere omtalt vedtok kommunestyret i Loppa nylig at de ikke skal bidra til avstemningen, etter at Kommunaldepartementet vurderte lovverket slik at de ikke er forpliktet til det. Nå har Kommunal Rapport spurt alle kommuner i Finnmark om de skal holde folkeavstemning, og om spørsmålet har vært debattert lokalt. Utenom Loppa svarte kun Alta og Nordkapp at det har vært en debatt.