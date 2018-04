Kommunene har fått sitt pasientregister

20 år etter at spesialisthelsetjenesten fikk Norsk Pasientregister, har Helsedirektoratet etablert et tilsvarende register for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kommunalt bruker- og pasientregister (KPR) er utviklet på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet, og ble offisielt åpnet av helseminister Bent Høie (H) i går, torsdag.

- Mer kunnskap er minst like viktig som nye apparater, medikamenter og velferdsteknologi. Kommunalt pasient- og brukerregister vil hjelpe oss med å planlegge, prioritere og forbedre tjenestene. Det vil dermed også komme pasientene til gode, framholdt han.